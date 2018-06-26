ЧМ-2018: на проведение соревнований дополнительно выделено 800 миллионов рублей

Деньги выделило российское правительство в Минспорт.

334 миллиона рублей пойдут на эксплуатацию стадионов и тренировочных баз в ряде городов: Волгоград, Екатеринбург, Саранск, Самара, Ростов, Калининград и Нижний Новгород.

Более 481,5 миллионов рублей уйдет на использование временной инфраструктуры стадионов, где проходит чемпионат мира. Распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Текст документа размещен на портале правовой информации.

Чемпионат мира по футболу начался 14 июня, а завершится 15 июля. Футболистов и фанатов примут 11 городов России.