Мы в соц.сетях:
Песков отказался прокомментировать публикации СМИ о саммите РФ-США 

Песков отказался прокомментировать публикации СМИ о саммите РФ-США 

 ЧМ-2018: на проведение соревнований дополнительно выделено 800 миллионов рублей

ЧМ-2018: на проведение соревнований дополнительно выделено 800 миллионов рублей
Совет ЕС выделит Украине миллиард евро

Совет ЕС выделит Украине миллиард евро

 Белоруссия не войдет в состав другого государства, заявил в МИД страны

Белоруссия не войдет в состав другого государства, заявил в МИД страны
Макрон поздравил Эрдогана с победой на выборах

Макрон поздравил Эрдогана с победой на выборах

 Президент Македонии не подписал соглашение о переименовании страны

Президент Македонии не подписал соглашение о переименовании страны
Песков отказался прокомментировать публикации СМИ о саммите РФ-США 

Песков отказался прокомментировать публикации СМИ о саммите РФ-США 

 ЧМ-2018: на проведение соревнований дополнительно выделено 800 миллионов рублей

ЧМ-2018: на проведение соревнований дополнительно выделено 800 миллионов рублей
Совет ЕС выделит Украине миллиард евро

Совет ЕС выделит Украине миллиард евро

 Белоруссия не войдет в состав другого государства, заявил в МИД страны

Белоруссия не войдет в состав другого государства, заявил в МИД страны
Макрон поздравил Эрдогана с победой на выборах

Макрон поздравил Эрдогана с победой на выборах

 Президент Македонии не подписал соглашение о переименовании страны

Президент Македонии не подписал соглашение о переименовании страны
13:26   26 Июня 2018
Россия

Песков еще не видел письмо Ягланда Путину о помиловании Сенцова

Песков еще не видел письмо Ягланда Путину о помиловании Сенцова

Тем не менее такое прошение, в соответствии с российским законодательством, не является основанием для каких-либо действий, подчеркнул пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Заместитель генсекретаря Совета Европы Даниэль Хольтген ранее рассказал журналистам, что глава СЕ Турбьерн Ягланд 25 июня собирался направить президенту РФ Владимиру Путину официальное прошение о помиловании украинского режиссера Олега Сенцова.

Песков предполагает, что письмо передавалось по дипломатическим каналам, потому что в Кремле его пока не видели. Однако уже сейчас можно говорить о том, что по российским законам оно не является основанием для каких-либо действий. Процедура помилования прописана в российском законодательстве: просить о помиловании президента имеет право только сам осужденный после вступления приговора в силу.

Сенцова в России приговорили к 20 годам тюрьмы за организацию терактов в Крыму.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Халус
#россия #путин #песков #политика #помилование #ягланд #сенцов
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Задержанный на Украине журналист Примаков: Жаль людей, которые так ведут себя Россия
Задержанный на Украине журналист Примаков: Жаль людей, которые так ведут себя
Российского журналиста не пустили на конференцию ОБСЕ по защите свободы прессы, которая проходит в Киеве.
11:59   26 Июня 2018
Попытка сделать событие из «Партии перемен» осталась попыткой Россия

Попытка сделать событие из «Партии перемен» осталась попыткой

17:30   25 Июня 2018
Паспортный контроль в интернете защитит от педофилов Россия

Паспортный контроль в интернете защитит от педофилов

14:11   25 Июня 2018
Яшин солгал и ушел Россия

Яшин солгал и ушел

11:31   25 Июня 2018
Самое читаемое
Уругвай одержал победу над сборной России со счетом 3:0

Уругвай одержал победу над сборной России со счетом 3:0

 ЧМ-2018: британские болельщики приехали в Россию «за мечтой»

ЧМ-2018: британские болельщики приехали в Россию «за мечтой»

 ДНР: Украинские силовики пытались атаковать позиции ополченцев

ДНР: Украинские силовики пытались атаковать позиции ополченцев

 Египетский комментатор умер в прямом эфире во время матча Египет – Саудовская Аравия

Египетский комментатор умер в прямом эфире во время матча Египет – Саудовская Аравия