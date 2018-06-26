Песков еще не видел письмо Ягланда Путину о помиловании Сенцова

Тем не менее такое прошение, в соответствии с российским законодательством, не является основанием для каких-либо действий, подчеркнул пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Заместитель генсекретаря Совета Европы Даниэль Хольтген ранее рассказал журналистам, что глава СЕ Турбьерн Ягланд 25 июня собирался направить президенту РФ Владимиру Путину официальное прошение о помиловании украинского режиссера Олега Сенцова.

Песков предполагает, что письмо передавалось по дипломатическим каналам, потому что в Кремле его пока не видели. Однако уже сейчас можно говорить о том, что по российским законам оно не является основанием для каких-либо действий. Процедура помилования прописана в российском законодательстве: просить о помиловании президента имеет право только сам осужденный после вступления приговора в силу.

Сенцова в России приговорили к 20 годам тюрьмы за организацию терактов в Крыму.