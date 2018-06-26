Путин выразил соболезнования родным поэта Дементьева

Глава России Владимир Путин соболезнует родным ушедшего из жизни поэта Андрея Дементьева, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Лидер направил телеграмму родным лауреата Госпремии СССР, поэта-песенника, члена Союза писателей СССР Андрея Дементьева.

О смерти российского деятеля культуры сообщила его жена, сообщает РИА Новости. Он ушел на 90-м году жизни во вторник, 26 июня.

По словам Пескова, лидер глубоко соболезнует родным и близким поэта, которого любили, любят и будут любить в России.