Строительство магистрали в Грозный обсуждается, подтвердил Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что российский лидер обсуждал с главой Чечни строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) от Краснодара до Грозного. Однако никаких конкретных договоренностей нет.

Ранее газета «Коммерсант» писала, что Рамзан Кадыров попросил Путина включить в стратегию пространственного развития до 2025 года новую Транскавказскую ВСМ.

По словам Пескова, это была служебная переписка. Тему действительно поднимали, однако какие-то определенные решения, будь то финансирование, не выносились.

Он отметил, что подобных перспективных проектов очень много. Какие из них будут рентабельны могут сказать только в соответствующих ведомствах. Однако этот вопрос еще не проработан.