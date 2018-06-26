Президент Македонии не подписал соглашение о переименовании страны
Документ не соответствует статьям Конституции страны и резолюциям Совета безопасности ООН. Так объяснил отказ подписывать соглашение президент Македонии Георге Иванов.
«Я не могу принимать идеи или предложения, которые могут нести угрозу национальной идентичности македонцев, особенностям македонской нации и языка», — цитирует политика газета Kathimerini.
Соглашение было заключено 17 июня главами МИД и Греции и Македонии Никосом Котзиасом и Николой Димитровым. Документ предполагает переименование бывшей югославской республики в Республику Северная Македония.