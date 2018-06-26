Строительство второй нитки «Турецкого потока» возобновлено

Снова развернута укладка второй линии морского газопровода «Турецкий поток».

По данным ТАСС, судно Pioneering Spirit монтирует подводный газопровод. Об этом агентству сообщил оператор проекта.

Известно, что корабль направляется к турецкому полуострову Кыйыкей, подготовительные к укладке нитки работы уже завершены.

До этого о том, что поставки российского газа в Турцию по первой нитке газопровода будут осуществляться до конца 2019 года заявили в «Газпроме».

Помимо этого глава России Владимир Путин подтвердил информацию о разработке пути «Турецкого потока» через Болгарию. По его словам, Турция принимает активное участие в проекте.