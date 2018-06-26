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12:59   26 Июня 2018
Ближнее зарубежье

Белоруссия не войдет в состав другого государства, заявил в МИД страны

Белоруссия не войдет в состав другого государства, заявил в МИД страны

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил о возможности вхождения страны в другое государство из-за экономических проблем. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей прокомментировал слова политика.

В беседе с ТАСС министр подчеркнул, что независимость для граждан страны является «святым понятием». О вхождении Белоруссии в состав какого-либо государства не может быть и речи, отметил Макей. Ранее это не раз подтверждал Лукашенко. Нынешнее же заявление президента было скорее гипотетическим.

В вопросе о суверенитете все зависит от каждого белоруса, считает глава МИД. Президент лишь «обрисовал перспективы», к которым страна совсем не стремится. Также министр заявил, что Минск намерен развивать отношения как Москвой, так и с западными государствами.

Белоруссия не войдет в состав другого государства, заявил в МИД страны

Лукашенко заявил о возможности потери независимости страной в случае провала в экономической области. Президент отметил, что оправданием для невыполненных задач «может быть только смерть». Также политик опасается повторения украинский событий в Белоруссии.

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Автор: Павел Никифоров
#политика #белоруссия #весь мир #лукашенко #мид белоруссии #макей
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