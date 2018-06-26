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12:45   26 Июня 2018
Россия

ФНС опровергла сообщения о введении налога на переводы с карты на карту

ФНС опровергла сообщения о введении налога на переводы с карты на карту

Переводы физлиц между банковскими картами не будут квалифицироваться как доход и, следовательно, не будут облагаться налогом. Об этом сообщает ТАСС. Ссылаясь на представителей Федеральной налоговой службы и банков.

Ранее социальные сети и ряд СМИ сообщили, что с 1 июля российские банки обязаны предоставлять в ФНС все данные о движении средств на платежных картах физлиц «по первому запросу» налоговиков, а сами начисления якобы будут облагаться налогом как прибыль.

В ведомстве объяснили, что переводы не рассматриваются как доход, и поэтому облагаться не могут.

В ФНС также отметили, что согласно действующему с 1 июля 2014 года порядку, запрос информации о наличии счетов, вкладов, остатках и движении денежных средств по счетам, вкладам физлиц, а с 1 июня 2018 года и по счетам в драгоценных металлах налоговыми органами, возможен только в случаях проведения налоговых проверок в отношении этих лиц или истребования у них информации.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #экономика #налоги #переводы #фнс
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