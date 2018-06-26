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13:05   26 Июня 2018
Россия

Прохоров отсудил у Навального рубль

Прохоров отсудил у Навального рубль

Во вторник Люблинский суд столицы взыскал с блогера Алексея Навального один рубль, удовлетворив тем самым иск бизнесмена Михаила Прохорова о защите чести и достоинства.

Кроме компенсации в один рубль, Навальный должен разместить на своем сайте и YouTube канале опровержение информации, что Прохоров дал взятку бывшему вице-премьеру Александру Хлопонину. Также он должен удалить соответствующий материал, который называется «Как олигарх платил взятку вице-премьеру».

Защита Навального собирается обжаловать решение в Мосгорсуде.

Предприниматель подал иск в конце мая. Материал, который опубликовал Навальный, рассказывает о некой итальянской вилле, которую Прохоров купил у Хлопонина. Блогер утверждает, что цена сделки, 35,5 миллионов евро, была выше рыночной, а, следовательно, это взятка.

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Автор: Виктория Разумовская
#суд #взятка #коррупция #прохоров #навальный #общество
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