Прохоров отсудил у Навального рубль

Во вторник Люблинский суд столицы взыскал с блогера Алексея Навального один рубль, удовлетворив тем самым иск бизнесмена Михаила Прохорова о защите чести и достоинства.

Кроме компенсации в один рубль, Навальный должен разместить на своем сайте и YouTube канале опровержение информации, что Прохоров дал взятку бывшему вице-премьеру Александру Хлопонину. Также он должен удалить соответствующий материал, который называется «Как олигарх платил взятку вице-премьеру».

Защита Навального собирается обжаловать решение в Мосгорсуде.

Предприниматель подал иск в конце мая. Материал, который опубликовал Навальный, рассказывает о некой итальянской вилле, которую Прохоров купил у Хлопонина. Блогер утверждает, что цена сделки, 35,5 миллионов евро, была выше рыночной, а, следовательно, это взятка.