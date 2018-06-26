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12:38   26 Июня 2018
Россия

Новую форму аттестации учителей внедрили в Москве

Новую форму аттестации учителей внедрили в Москве

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента образования Исаак Калина заявил, что педагоги не должны тратить время и силы на собственную аттестацию.

Об этом пишет издание «Учительская газета». По словам Калины, педагога, у которого уже есть ученики, нужно ценить за улучшение их результатов. Однако, если пока нет возможности понять динамику результатов, измерить ее без дополнительных усилий со стороны учителя, не стоит превращать это в его проблему.

«Это проблема только его работодателя. И нас — тех, кто является работодателем его работодателя. Это означает, что мы не создали соответствующий инструмент, объективно измеряющий динамику результатов учеников каждого конкретного учителя в автоматическом режиме», — отметил министр. 

В Москве успешно внедрена процедура аттестации учителей по первой и высшей квалификационной категории. Подход позволяет не отрывать педагога от занятий с детьми. Система опирается на реальные результаты работы учителя. Ему нет необходимости заполнять отчеты или посещать заседания аттестационной комиссии, хоть педагог и имеет на это полное право.

Новую форму аттестации учителей внедрили в Москве

Данные о проведенной работе находятся в Московской электронной школе. Информация доступна в любое время как педагогу, так и директору и членам комиссии. Учитываются не только результаты учеников, но и динамика — от слабых показателей к нормальным и выше. 

Калина подчеркнул, что нельзя тратить время учителя на аттестацию. Процесс обязан проходить в автоматическом формате.

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Автор: Павел Никифоров
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