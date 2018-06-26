МИД РФ выразил возмущение открытием памятной доски полковнику СС в Эстонии

Российское внешнеполитическое ведомство призвало профильные структуры международного сообщества оказать воздействие на Таллин из-за откровенной пропаганды неофашизма. Такой была реакция МИД на открытие мемориальной доски в память о 110-летии со дня рождения полковника «Ваффен СС» Альфонса Ребане.

В ведомстве отметили особый цинизм организаторов этого «позорного мероприятия» — вряд ли оно случайно было устроено именно 22 июня, в дату, когда немецко-фашистские войска перешли границу СССР, после чего началась война, унесшая жизни миллионов советских граждан, включая и эстонцев.

«С сожалением приходится констатировать, что власти Эстонии, заявившие о своей непричастности к установке памятной доски, не нашли в себе мужества осудить это проявление прославления нацизма», — отметили в МИД.

С возмущением ознакомились с сообщением о том, что 22 июня в Эстонии состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски в память о 110-летии со дня рождения полковника «Ваффен СС» Альфонса Ребанеhttps://t.co/1IIwgCGNLR pic.twitter.com/LiKUiShIa1 — МИД России ???????? (@MID_RF) June 26, 2018

Альфонс Ребане в военное время командовал карательными операциями против мирного населения на оккупированной территории СССР. Одн из девяти иностранцев, удостоенных высшего ордена нацистской Германии — Рыцарского креста с дубовыми листьями.