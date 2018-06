«Звери» отказались выступать на музыкальном фестивале в Киеве

ВНИМАНИЕ, КИЕВ! К сожалению группа Звери не приедет на фестиваль Atlas Weekend. Отменять наш концерт было тяжело, но необходимо. Отмена связана с непрофессиональным подходом принимающей стороны. Нам очень жаль. Надеемся на скорую встречу с вами. #группазвери #киев #atlasweekend #отменаконцерта

A post shared by Группа ЗВЕРИ (@zveri_official) on Jun 25, 2018 at 1:57am PDT