«Звери» отказались выступать на музыкальном фестивале в Киеве

Отмену концерта музыканты объяснили непрофессиональным подходом принимающей стороны.

На официальной странице группы в Instagram во вторник появилось сообщение об отмене выступления на киевском фестивале Atlas Weekend. Музыканты признались, что им нелегко далось решение об отказе. Но непрофессиональный подход организаторов не дал им другого выбора.

«Звери» также заявили, что надеются на скорую встречу с киевлянами.

Atlas Weekend в этом году пройдет в Киеве с 3 по 8 июля. Участниками фестиваля заявлены: Placebo, LP, Tom Odell, Martin Garrix, Nothing but Thieves, Сергей Бабкин, Луна, Кровосток, ЛСП и многие другие.