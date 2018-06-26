Власти Калининграда «укроют» руины Королевского замка

Глава службы госохраны объектов культурного наследия Калининградской области Евгений Маслов сообщил, что Королевский замок (Замок Кенигсберг) укроют к 2019 году.

«Русский запад» пишет, что укрытие защитит объект от погодных колебаний и осадков. По словам Маслова, специалисты уже проработали два варианта, рассчитав все нагрузки и даже дизайн.

«Только я бы здесь не спешил давать типологическое определение «саркофаг», «купол», или что-то другое, но укрытие от физического воздействия атмосферных осадков конечно же будет», — добавил он.

Большая часть подвалов замка засыпана песком. Это сделано для консервации объекта культурного наследия. По словам Маслова, перед этим конструкции укрепили. Также ограничен доступ к Западному крылу замка. Остальная часть замка благоустроена.