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12:39   26 Июня 2018
Россия

Власти Калининграда «укроют» руины Королевского замка

Власти Калининграда «укроют» руины Королевского замка

Глава службы госохраны объектов культурного наследия Калининградской области Евгений Маслов сообщил, что Королевский замок (Замок Кенигсберг) укроют к 2019 году. 

«Русский запад» пишет, что укрытие защитит объект от погодных колебаний и осадков. По словам Маслова, специалисты уже проработали два варианта, рассчитав все нагрузки и даже дизайн.

«Только я бы здесь не спешил давать типологическое определение «саркофаг», «купол», или что-то другое, но укрытие от физического воздействия атмосферных осадков конечно же будет», — добавил он. 

Большая часть подвалов замка засыпана песком. Это сделано для консервации объекта культурного наследия. По словам Маслова, перед этим конструкции укрепили. Также ограничен доступ к Западному крылу замка. Остальная часть замка благоустроена.

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Автор: Виктория Разумовская
#калининград #культура #культурное наследие #кенигсберг #королевский замок
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