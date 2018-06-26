Вечно обиженный Яшин так оправдывает свое бездействие

Политик упустил время с прошлогодних выборов и игнорирует существующие механизмы, предпочитая обвинять всех вокруг.

Заявление оппозиционера Ильи Яшина о намеренном его недопустке на мэрские выборы еще больше дискредитировало его как политика. Слова о запрете муниципальным депутатам отдавать свои подписи за каких-либо кандидатов в градоначальники опроверг председатель Совета муниципальных образований Москвы Владимир Дудочкин, сообщает РИА Новости.

По словам Дудочкина, в «Единой России» согласовали встречи депутатов с кандидатами на должность мэра. Так, на первой прошедшей встрече кандидаты получили поддержку 46 депутатов, большинство — от партии «Единая Россия». Яшина дважды приглашали, но он ни разу не воспользовался возможностью заручиться поддержкой.

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в комментарии ИА «Политика Сегодня» заявил, что Яшин постоянно изображает из себя обиженного вместо того, чтобы действовать.

«Для того, чтобы проводить переговоры, искать поддержку был почти год — с прошлых муниципальных выборов в Москве. Выборы — вещь, которая идет постоянно, закончившиеся одни говорят о старте других. А во-вторых, общего количества голосов от независимых депутатов и депутатов оппозиционных партий было достаточно, чтобы получить нужное количество. Дальше надо было точечно договариваться в различных муниципалитетах, чтобы получить нужное количество голосов от органов местного самоуправления, чтобы пройти «фильтр». Но если задачу не решали год, разводить руками сейчас совершенно бессмысленно», — рассуждает эксперт.

Хотя у Яшина была возможность вскочить в уходящий поезд, добавляет Солонников, а именно - участвовать во встречах кандидатов в мэры с представителями муниципалитетов.

«В них надо участвовать, говорить, пытаться получит голоса, если год ничем не занимался. Но это тоже не делается. Вместо этого Яшин занимает позицию слабого, изображает из себя вечно обиженного: а мне не дали голоса», — считает политолог.

Собеседник агенства призвал объективно смотреть на политическую борьбу, где депутаты от одной партии не обязаны поддерживать другую.

«Никакая партия не обязана подписываться за представителей других партий. Это нонсенс. «Яблоко» не обязано поддерживать «Единую Россию», а коммунисты — представителей «Партии Роста», к примеру. Было бы смешно, если бы большевики надеялись на поддержку кадетов в начале XX столетия, а потом публично бы возмущались: «Ай -яй-яй, какие они нехорошие!», — иронизирует эксперт.

Мосгоризбирком начал прием документов для выдвижения кандидатов в мэры Москвы 4 июня. Выборы состоятся 9 сентября. Для того, чтобы быть зарегистрированным в качестве кандидатов, необходимо заручиться поддержкой муниципальных депутатов от 110 районов, а самовыдвиженцам еще и предоставить 36 081 подпись жителей.

О желании участвовать в выборах мэра объявили 22 человека. В их числе: Вадим Кумин (КПРФ), фермер Герман Стерлигов, лидер группы «Коррозия металла» Сергей «Паук» Троицкий, депутат Госдумы Михаил Дегтярев (ЛДПР), глава Таганского района Илья Свиридов («Справделивая Россия»), действующий мэр Сергей Собянин, глава Красносельского района Илья Яшин, который 24 июня объявил о снятии кандидатуры.