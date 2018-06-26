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12:17   26 Июня 2018
Россия

Поклонская считает провокацией видео с призывом наказать карикатуриста с Камчатки

Поклонская считает провокацией видео с призывом наказать карикатуриста с Камчатки

Слишком уж «вовремя» и «к месту» появилась эта запись, объяснила депутат Госдумы Наталья Поклонская.

Ранее в YouTube появилось видео, на котором человек в одежде священнослужителя призывает наказать камчатского художника, написавшего карикатуру на Поклонскую и Николая II. Он заявил, что это достойный ответ на изображение российского императора в богохульном образе. Ролик уже проверяет камчатская прокуратура.

Сама парламентарий уверена, что настоящий священник не дерзнул бы записать такое обращение. Это постановка. Тем временем, если видео снял реальный священнослужитель, с ним должно принципиально разбираться и наказывать церковное начальство.

Поклонская не сомневается, что авторами ролика стали люди, которые пытаются поддержать миф о существовании некой секты «царебожников» - сборища неадекватных и экстремистски настроенных людей.

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Автор: Юлия Халус
#россия #поклонская #общество #карикатура #николай ii
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