Поклонская считает провокацией видео с призывом наказать карикатуриста с Камчатки

Слишком уж «вовремя» и «к месту» появилась эта запись, объяснила депутат Госдумы Наталья Поклонская.

Ранее в YouTube появилось видео, на котором человек в одежде священнослужителя призывает наказать камчатского художника, написавшего карикатуру на Поклонскую и Николая II. Он заявил, что это достойный ответ на изображение российского императора в богохульном образе. Ролик уже проверяет камчатская прокуратура.

Сама парламентарий уверена, что настоящий священник не дерзнул бы записать такое обращение. Это постановка. Тем временем, если видео снял реальный священнослужитель, с ним должно принципиально разбираться и наказывать церковное начальство.

Поклонская не сомневается, что авторами ролика стали люди, которые пытаются поддержать миф о существовании некой секты «царебожников» - сборища неадекватных и экстремистски настроенных людей.