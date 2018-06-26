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12:06   26 Июня 2018
Ближнее зарубежье

Москалькова посетила задержанных на Украине моряков сейнера «Норд»

Москалькова посетила задержанных на Украине моряков сейнера «Норд»

После встречи обмудсмен заявила о намерении обратиться к руководителям компетентных органов Украины с просьбой об освобождении моряков и их возвращении на родину. Об этом сообщили в пресс-службе Татьяны Москальковой.

В сообщении говорится, что омбудсмен была поражена парадоксальностью ситуации. По ее словам, рыбаки «доказано не имеют гражданства Украины», они фактически взяты в заложники, их семьи испытывают страдания без родных.

Рыболовецкий сейнер «Норд» под российским флагом был задержан украинскими пограничниками в Азовском море в марте. В отношении капитана судна возбуждено уголовное дело. Позднее двоим членам экипажа удалось перебраться в Россию. Остальные моряки до сих пор удерживаются на украинской территории.

19 июня Херсонский суд отклонил ходатайство прокуратуры о продлении содержания капитана судна Владимира Горбенко под стражей. Однако представитель прокуратуры заявил, что ему будут предъявлены новые обвинения.

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Автор: Вячеслав Каширин
#москалькова #общество #ближнее зарубежье #норд
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