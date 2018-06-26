Бесконтактные турникеты для болельщиков ЧМ-2018 появились в 28 вестибюлях метро Москвы

В московском метро установили новые автоматические турникеты, по которым болельщики ЧМ смогут быстро и бесплатно воспользоваться подземкой.

Ранее фанатам для бесплатного проезда в столичном метро приходилось предъявлять сотруднику станции билет на игру и паспорт. Система бесконтактного пропуска облегчила это времязатратную процедуру.

Публикация от Московское Метро (@gorodmetro) 21 Июн 2018 в 12:38 PDT

UHF-антенны, установленные в спецтурникеты, считывают радиометки из паспортов болельщиков, таким образом, попасть в метро стало намного проще и быстрее, для этого даже не нужно прикладывать удостоверение к устройству, сообщает «Вечерняя Москва».

Все болельщики матча #POR vs #MAR #ЧМ2018 прибыли на стадион Лужники. Более 75 тысяч из них приехали на #мосметро и #мцк. Южный вестибюль Спортивной и станция МЦК Лужники снова работают в обычном режиме. — Мосметро (@MoscowMetro) 20 июня 2018 г.

Новое оборудование появилось в 28 вестибюлях метрополитена, на остальных станциях работает прежний механизм бесплатного пропуска в дни игр.

Турникет автоматически открывается и пропускает болельщиков, которых распознает по наличию FAN ID. Новые автопроходы легко узнать: на них поместили стикеры «Free Ride» (Бесплатный проезд — прим.ред.), оформление выполнено в красной гамме с использованием символики международного футбольного чемпионата.

Транспорт, в котором можно проехать бесплатно в день игры, отмечен специальными стикерами. FAN ID + билет на матч = ваш проездной. All aboard!#ЧМ2018 pic.twitter.com/SOKliAMY08 — Мосгортранс (@mosgortrans_ru) 13 июня 2018 г.

Воспользоваться новой технологией и сэкономить время можно на следующих станциях: «Спартак», «Тушинская», «Спортивная», «Пушкинская», «Чеховская», «Площадь Революции» и других.

В основном бесконтактные турникеты установлены в близлежащем к стадиону «Спартак» и спорткомплексу «Лужники» метро, помимо этого автопропуски появились в центре города, а также на станциях, где есть переходы на другие линии.

Система считывания FAN ID пропустила свыше 160,5 тысяч человек, рассказал заммэра Москвы, глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.