Бесконтактные турникеты для болельщиков ЧМ-2018 появились в 28 вестибюлях метро Москвы
В московском метро установили новые автоматические турникеты, по которым болельщики ЧМ смогут быстро и бесплатно воспользоваться подземкой.
Ранее фанатам для бесплатного проезда в столичном метро приходилось предъявлять сотруднику станции билет на игру и паспорт. Система бесконтактного пропуска облегчила это времязатратную процедуру.
UHF-антенны, установленные в спецтурникеты, считывают радиометки из паспортов болельщиков, таким образом, попасть в метро стало намного проще и быстрее, для этого даже не нужно прикладывать удостоверение к устройству, сообщает «Вечерняя Москва».
Все болельщики матча #POR vs #MAR #ЧМ2018 прибыли на стадион Лужники. Более 75 тысяч из них приехали на #мосметро и #мцк. Южный вестибюль Спортивной и станция МЦК Лужники снова работают в обычном режиме.— Мосметро (@MoscowMetro) 20 июня 2018 г.
Новое оборудование появилось в 28 вестибюлях метрополитена, на остальных станциях работает прежний механизм бесплатного пропуска в дни игр.
Турникет автоматически открывается и пропускает болельщиков, которых распознает по наличию FAN ID. Новые автопроходы легко узнать: на них поместили стикеры «Free Ride» (Бесплатный проезд — прим.ред.), оформление выполнено в красной гамме с использованием символики международного футбольного чемпионата.
Транспорт, в котором можно проехать бесплатно в день игры, отмечен специальными стикерами. FAN ID + билет на матч = ваш проездной. All aboard!#ЧМ2018 pic.twitter.com/SOKliAMY08— Мосгортранс (@mosgortrans_ru) 13 июня 2018 г.
Воспользоваться новой технологией и сэкономить время можно на следующих станциях: «Спартак», «Тушинская», «Спортивная», «Пушкинская», «Чеховская», «Площадь Революции» и других.
В основном бесконтактные турникеты установлены в близлежащем к стадиону «Спартак» и спорткомплексу «Лужники» метро, помимо этого автопропуски появились в центре города, а также на станциях, где есть переходы на другие линии.
Система считывания FAN ID пропустила свыше 160,5 тысяч человек, рассказал заммэра Москвы, глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.