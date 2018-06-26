Путин распорядился о проверке системы компенсаций после потери жилья при ЧС

Глава России Владимир Путин поручил проанализировать работу механизма компенсаций при утере жилья из-за ЧС правительству и органами исполнительной власти субъектов РФ, говорится на сайте Кремля.

Кабмин должен провести совместную работу с исполнительными органами власти российских субъектов, чтобы рассмотреть эффективность процедуры получения сертификатов на жилье для пострадавших при ЧС граждан.

В поручении президента указано, что необходимо улучшить порядок предоставления жилья лицам, которые потеряли кров из-за стихийных бедствий и других чрезвычайных случаях.

Правительство должно отчитаться о проделанной работе до 1 сентября этого года.