Умер поэт Андрей Дементьев

Во вторник в Москве скончался известный поэт, литератор Андрей Дементьев. Ему было 89 лет.

Поэт умер в 1-й Градской больнице после продолжительной болезни. Информацию подтвердила его жена Анна Пугач, которая сейчас находится в больнице. Поэта госпитализировали еще 10 июня.

С 1981 по 1992 год Дементьев занимал пост главного редактора литературного журнала «Юность». Под его руководством издание стало одним из самых популярных в советскую эпоху. В 90-е литератор работал на телевидении и радио в качестве корреспондента и ведущего.