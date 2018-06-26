Порошенко запустил процесс создания Высшего антикоррупционного суда

Президент Украины Петр Порошенко дал ход исполнению закона «О Высшем антикоррупционном суде». Об этом он рассказал во вторник на встрече со студентами Института международных отношений национального университета имени Шевченко.

Фонд и другие международные спонсоры Киева неоднократно выражали недовольство недостаточными мерами властей страны по борьбе с коррупцией. Закон о создании нового судебного органа Верховная рада приняла 7 июня. Принятие закона было одним из условий Международного валютного фонда для продолжения предоставления кредитов Украине.

Согласно закону, суд должен быть создан в течение года. Под его юрисдикцию подпадают уголовные дела по обвинениям должностных лиц в совершении преступлений коррупционной направленности при условии, что размер причиненного ущерба составляет более 32 тысяч долларов.