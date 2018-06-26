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11:43   26 Июня 2018
Россия

Минфин подаст в кабмин предложения об индивидуальном пенсионном капитале в 2018 году 

Минфин подаст в кабмин предложения об индивидуальном пенсионном капитале в 2018 году 

Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов.

В эфире телеканала «Россия 24» министр рассказал, что в 2018 году ведомство подготовит концепцию льготных тарифов накопления индивидуального пенсионного капитала для работодателей и граждан России. По его словам, все предложения будут переданы правительству до окончания года.

Первый вице-премьер отметил, что кабмин должен принять решение по законопроекту до 2019 года.  

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Автор: Екатерина Розина
#россия #политика #пенсия #минфин #кабмин #силуанов #индивидуальный пенсионный капитал
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