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11:53   26 Июня 2018
Весь мир

Лавров провел телефонный разговор с канцлером Австрии

Лавров провел телефонный разговор с канцлером Австрии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц во вторник обсудили по телефону сотрудничество стран в международных делах, рассказали в МИД РФ.

В марте текущего года президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп договорились встретиться в течение года. Точную дату политики не установили, однако вскоре появилась информация о проведении переговоров после саммита НАТО в июле.

Одним из вероятных мест проведения саммита России и США является Вена. Курц в интервью австрийскому телеканалу OE-24.TV 16 июня подтвердил желание Австрии провести встречу американского и российского лидеров.

Тем временем госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу SNBC рассказал, что Путин и Трамп встретятся в ближайшем будущем после визита в Россию советника американского президента по национальной безопасности Джона Болтона. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя это заявление, пообещал назвать дату, когда ту определят.

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Автор: Юлия Халус
#россия #сша #путин #лавров #политика #трамп #австрия #курц
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