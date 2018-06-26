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12:10   26 Июня 2018
Ближнее зарубежье

Россия оспорит отказ Киева во въезде журналисту Евгению Примакову

Россия оспорит отказ Киева во въезде журналисту Евгению Примакову

Посольство РФ в Киеве работает над нотой протеста, которую направит в МИД Украины. Российская сторона возмущена тем, что Киев отказал во въезде телеведущему Евгению Примакову.

Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на главу отдела международных информационных проблем Департамента информации и печати МИД РФ Максима Буякевича.

Примаков собирался принять участие в экспертной конференции ОБСЕ по свободе СМИ в Киеве. Однако по приезде на Украину его задержали, объяснив это тем, что журналист несет угрозу нацбезопасности. Кроме того, Примакову запретили въезд в страну на пять лет.

Сейчас журналист находится в аэропорту Борисполь, ждет рейс в Минск, поскольку прямых рейсов до Москвы нет.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #украина #общество #примаков #посольство рф в киеве
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