Накануне в нескольких изданиях, в том числе в саудовском Sada, появились статьи о якобы использовании допинга российскими футболистами во время чемпионата мира по футболу.

В МИД РФ заявили, что данная информация является фейком. Министерство напомнило о закрытии ФИФА допинговых дел в отношении всех членов российской сборной по футболу. Ни у одного из них не нашли запрещенных веществ либо доказательств подмены содержимого.

Итоги расследования подтвердили специалисты Всемирного антидопингового агентства (WADA). В МИД надеются, что у саудовских болельщиков данные статьи вызовут иные чувства, чем те, на которые рассчитывали авторы материала.

Иностранные журналисты считают, что сборной РФ удалось обыграть команду Саудовской Аравии только из-за использования допинга.