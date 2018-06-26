Мы в соц.сетях:
Задержанный на Украине журналист Примаков: Жаль людей, которые так ведут себя

Задержанный на Украине журналист Примаков: Жаль людей, которые так ведут себя

Путин распорядился о проверке системы компенсаций после потери жилья при ЧС

Путин распорядился о проверке системы компенсаций после потери жилья при ЧС
Россия оспорит отказ Киева во въезде журналисту Евгению Примакову

Россия оспорит отказ Киева во въезде журналисту Евгению Примакову

 Москалькова посетила задержанных на Украине моряков сейнера «Норд»

Москалькова посетила задержанных на Украине моряков сейнера «Норд»
Лавров провел телефонный разговор с канцлером Австрии

Лавров провел телефонный разговор с канцлером Австрии

 Спецпрокурор США Мюллер незаконно занял пост — юристы

Спецпрокурор США Мюллер незаконно занял пост — юристы
Задержанный на Украине журналист Примаков: Жаль людей, которые так ведут себя

Задержанный на Украине журналист Примаков: Жаль людей, которые так ведут себя

Путин распорядился о проверке системы компенсаций после потери жилья при ЧС

Путин распорядился о проверке системы компенсаций после потери жилья при ЧС
Россия оспорит отказ Киева во въезде журналисту Евгению Примакову

Россия оспорит отказ Киева во въезде журналисту Евгению Примакову

 Москалькова посетила задержанных на Украине моряков сейнера «Норд»

Москалькова посетила задержанных на Украине моряков сейнера «Норд»
Лавров провел телефонный разговор с канцлером Австрии

Лавров провел телефонный разговор с канцлером Австрии

 Спецпрокурор США Мюллер незаконно занял пост — юристы

Спецпрокурор США Мюллер незаконно занял пост — юристы
11:44   26 Июня 2018
Россия

МИД назвал фейком материал информацию о приеме допинга футболистами РФ

МИД назвал фейком материал информацию о приеме допинга футболистами РФ

Накануне в нескольких изданиях, в том числе в саудовском Sada, появились статьи о якобы использовании допинга российскими футболистами во время чемпионата мира по футболу.

В МИД РФ заявили, что данная информация является фейком. Министерство напомнило о закрытии ФИФА допинговых дел в отношении всех членов российской сборной по футболу. Ни у одного из них не нашли запрещенных веществ либо доказательств подмены содержимого.

Итоги расследования подтвердили специалисты Всемирного антидопингового агентства (WADA). В МИД надеются, что у саудовских болельщиков данные статьи вызовут иные чувства, чем те, на которые рассчитывали авторы материала.

Иностранные журналисты считают, что сборной РФ удалось обыграть команду Саудовской Аравии только из-за использования допинга.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Павел Никифоров
#допинг #россия #политика #фифа #саудовская аравия #мид рф #весь мир #чм #сборная рф по футболу #чм2018
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Задержанный на Украине журналист Примаков: Жаль людей, которые так ведут себя Россия
Задержанный на Украине журналист Примаков: Жаль людей, которые так ведут себя
Российского журналиста не пустили на конференцию ОБСЕ по защите свободы прессы, которая проходит в Киеве.
11:59   26 Июня 2018
Попытка сделать событие из «Партии перемен» осталась попыткой Россия

Попытка сделать событие из «Партии перемен» осталась попыткой

17:30   25 Июня 2018
Паспортный контроль в интернете защитит от педофилов Россия

Паспортный контроль в интернете защитит от педофилов

14:11   25 Июня 2018
Яшин солгал и ушел Россия

Яшин солгал и ушел

11:31   25 Июня 2018
Самое читаемое
Уругвай одержал победу над сборной России со счетом 3:0

Уругвай одержал победу над сборной России со счетом 3:0

 ЧМ-2018: британские болельщики приехали в Россию «за мечтой»

ЧМ-2018: британские болельщики приехали в Россию «за мечтой»

 ДНР: Украинские силовики пытались атаковать позиции ополченцев

ДНР: Украинские силовики пытались атаковать позиции ополченцев

 Египетский комментатор умер в прямом эфире во время матча Египет – Саудовская Аравия

Египетский комментатор умер в прямом эфире во время матча Египет – Саудовская Аравия