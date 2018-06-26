Российского телеведущего Евгения Примакова не пустили на Украину

Сотрудники украинской погранслужбы остановили ведущего, когда он прибыл в киевский международный аэропорт «Борисполь».

По данным ТАСС, журналист прилетел в Киев в командировку, он должен был осветить визит российского омбудсмена Татьяны Москальковой на Украину.

Детали инцидента пока неизвестны, сообщили в посольстве РФ на Украине.

Уполномоченная по правам человека Москалькова провела серию переговоров с украинской коллегой Денисовой. Ее визит в Киев связан с посещением российских граждан, заключенных на Украине.