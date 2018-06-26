Жизненно важные товары не подорожают из-за повышения НДС

Об этом сообщил первый вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов, пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что кабинет министров одобрил повышение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20 процентов.

По словам главы Счетной палаты Алексея Кудрина, из-за повышения НДС в России темп роста инфляции ускорится на 0,4 процентных пункта. Но, несмотря на это, инфляция в этом году все равно останется на уровне четырех процентов.

Также Кудрин предложил направить полученную от повышения НДС прибыль на развитие образования, медицины и инфраструктуры. Он подчеркнул, что если уж эта мера так необходима, то ресурсы должны пойти на самые производительные расходы федерального бюджета. Кроме того, правительству нужны деньги для решения задач, которые определил президент Владимир Путин в новых майских указах.