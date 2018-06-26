Более 350 тысяч многолетних растений украсят столичные цветники

Такие цветы в этом году специально вырастили в Комплексе городского хозяйства Москвы, рассказал во вторник заммэра Москвы Петр Бирюков.

Он объяснил, что многолетние растения - незаменимый элемент для украшения цветников. Они устойчивы к морозам, засухе или даже к чрезмерному увлажнению почвы. В этом году на цветниках Москвы высадят более 350 многолетних цветов 150 видов и сортов. В частности, манжетку, кровохлебку и полынь, а также высокорослые клопогоны, бузульник, посконник и роджерсия.

Специалисты ГБУ «Озеленение» в свою очередь выяснили, что москвичам особенно нравятся лилейники, гейхеры, пионы, астры, астильбы и хосты. Более того, именно жители столицы стали инициаторами увеличения количества многолетних растений на цветниках. Они проголосовали за это в 2016 году в рамках проекта «Активный гражданин».