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11:35   26 Июня 2018
Россия

Более 350 тысяч многолетних растений украсят столичные цветники

Более 350 тысяч многолетних растений украсят столичные цветники

Такие цветы в этом году специально вырастили в Комплексе городского хозяйства Москвы, рассказал во вторник заммэра Москвы Петр Бирюков.

Он объяснил, что многолетние растения - незаменимый элемент для украшения цветников. Они устойчивы к морозам, засухе или даже к чрезмерному увлажнению почвы. В этом году на цветниках Москвы высадят более 350 многолетних цветов 150 видов и сортов. В частности, манжетку, кровохлебку и полынь, а также высокорослые клопогоны, бузульник, посконник и роджерсия.

Специалисты ГБУ «Озеленение»  в свою очередь выяснили, что москвичам особенно нравятся лилейники, гейхеры, пионы, астры, астильбы и хосты. Более того, именно жители столицы стали инициаторами увеличения количества многолетних растений на цветниках. Они проголосовали за это в 2016 году в рамках проекта «Активный гражданин».

 

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Автор: Юлия Халус
#москва #россия #общество #цветы #москвасейчас
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