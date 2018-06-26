Путин поручил Медведеву доложить о ситуации с зарплатой бюджетников

Президент РФ Владимир Путин поручил главам правительства и администрации Кремля — Дмитрию Медведеву и Антону Вайно — подготовить доклад по ситуации с зарплатой отдельных категорий бюджетников, определенных указами главы государства.

Во вторник на сайте Кремля был опубликован ряд поручений президента. В частности, правительству совместно с администрацией президента и органами исполнительной власти регионов поручено проанализировать ситуацию с оплатой труда отдельных категорий работников бюджетного сектора экономики. Ответственными за исполнение назначены Медведев, Вайно и главы регионов. Срок исполнения — до 15 августа.

Ранее сообщалось, что Путин поручил привлечь группу зарубежных экспертов для содействия в разработке предложений по упрощению процедуры гражданства.