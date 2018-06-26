Скончался российский музыкант Сучилин

В мае текущего года музыканта Андрея Сучилина сняли с рейса в Португали из-за запаха, вызванного инфекцией.

Подруга Сучилина Лидия Тихонович на странице в Facebook сообщила, что музыкант скончался от некроза.

По информации газеты Mirror, самолет, в котором находился Сучилин, сделал вынужденную посадку. Причиной стал «невыносимый запах» одного из пассажиров. Борт летел рейсом Амстердам — Гран-Канария. Тихонович позднее пояснила, что у музыканта прогрессировал некроз тканей. Сучилина поместили в реанимацию, где провели несколько операций. К успеху врачебное вмешательство не привело.