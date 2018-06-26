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11:16   26 Июня 2018
Россия

Россия готова противостоять действиям США в Арктике — Совфед

Россия готова противостоять действиям США в Арктике — Совфед

Первый зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Евгений Серебренников заявил, что Россия будет продолжать противодействовать укреплению США в Арктике. Для этого будут построены базы и созданы укрепрайоны. 

Об этом пишет РИА Новости.

Ранее в Пентагоне решили, что Штаты должны действовать в Арктике более основательно. Например, увеличить там присутствие береговой охраны. 

Россия готова противостоять действиям США в Арктике — Совфед

Серебренников рассказал, что Россия уже давно поняла, что «наши партнеры  — а по сути, недруги» начнут активно укрепляться в Арктике. По этой причине Минобороны предпринимает определенные усилия, чтобы этого не допустить.

«Россия готова к таким действиям США»,  — добавил он.  

При этом сенатор надеется, что действия американцев в Арктике будут осуществляться в рамках международного права, что «оппоненты не будут делить там шкуру неубитого медведя».

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #сша #армия #политика #арктика
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