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11:13   26 Июня 2018
Россия

Путин поручил провести капитальный ремонт больницы во Владимирской области

Путин поручил провести капитальный ремонт больницы во Владимирской области

Глава РФ не забыл о поступившем на «Прямую линию» обращении жителей города Струнино, которые попросили сохранить городскую больницу. Люди объяснили, что в противном случае до ближайшего медцентра придется добираться на электричке.

Глава РФ не забыл о поступившем на «Прямую линию» обращении жителей города Струнино, которые попросили сохранить городскую больницу. Люди объяснили, что в противном случае до ближайшего медцентра придется добираться на электричке.

Путин поручил провести капитальный ремонт больницы во Владимирской области

Напомним, во время «Прямой линии» с президентом поступила жалоба о закрытии больницы и детской поликлиники в Струнино. По словам россиян, струнинское отделение присоединили к районному медучереждению в городе Александрове, после чего в городе одна за другой стали закрываться больницы. Основной проблемой струнчан стало отсутствие детской поликлиники, родителям приходится вести больных детей на электричке в Александров и там часами ожидать приема в очередях. 

Путин поручил провести капитальный ремонт больницы во Владимирской области

Однако губернатор региона Светлана Орлова во время передачи опровергла информацию и заявила, что местные власти не собираются закрывать больницу, напротив на ее ремонт выделено 68 миллионов из областного бюджета.

Путин поручил провести капитальный ремонт больницы во Владимирской области

Глава Минздрава Вероника Скворцова по распоряжению президента провела проверку по факту жалобы. 

Путин поручил администрации Владимирской области под руководством Минздрава провести капитальный ремонт и реконструкцию здания струнинской больницы и детской поликлиники. Российский лидер подчеркнул, что медцентра необходимо снабдить современными технологиями и новым медоборудованием.

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Автор: Екатерина Розина
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