Путин назначил нового командующего Черноморским флотом

Президент РФ Владимир Путин назначил вице-адмирала Александра Моисеева командующим Черноморским флотом. Об этом сообщил в отдел информационного обеспечения ЧФ.

В ведомстве добавили, что ранее командовавший флотом адмирал Александр Витко направлен к новому месту службы — в Главное командование ВМФ России.

Александр Моисеев родился в Калининградской области. Службу начал в 1981 году. Окончил Высшее военно-морское училище радиоэлектроники имени Попова и Военно-морскую академию имени Кузнецова. Прошел путь от инженера вычислительной группы радиотехнической боевой части до замначальника Генштаба Вооруженных сил России.

Герой России, награжден орденом Мужества, орденом «За военные заслуги» и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.