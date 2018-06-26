Задержанный на Украине журналист Примаков: Жаль людей, которые так ведут себя

Российского журналиста не пустили на конференцию ОБСЕ по защите свободы прессы, которая проходит в Киеве.

Автор и ведущий программы «Международное обозрение» на канале «Россия-24» Евгений Примаков должен был участвовать в международной конференции по защите свободы прессы, которую организовала ОБСЕ на Украине. Но, прилетев в аэропорт Борисполь, узнал, что его объявили угрозой нацбезопасности Украины.

«Я сейчас нахожусь в аэропорту, жду рейса на Минск, который будет в 20.00. Прямых рейсов до Москвы нет. Паспорт обещали мне вернуть перед самым вылетом», — сообщил журналист корреспонденту ИА «Политика Сегодня».

По словам Примакова, организаторы из ОБСЕ подтверждали его участие в экспертной конференции по свободе СМИ.

«Я ехал с адекватными, на мой взгляд, идеями. Хотел предложить коллегам вспомнить старые добрые принципы о свободе печати, слова, о необходимости обеспечения безопасности журналистов, о необходимости освобождения наших арестованных коллег. Но, видимо, адекватность и есть самая большая угроза для украинцев. Потому что их зона комфорта — это война, конфликт, конфронтация, звериный оскал кровавого российского империализма», — рассказывает Примаков.

Журналиста остановили на пограничном контроле, под конвоем отвели в «специальную комнатку», где сообщили, что он не может въехать на территорию страны, так как является угрозой национальной безопасности.

«После этого я подписал бумагу, что мне все объяснили и два человека в камуфляже сопроводили меня в зал ожидания. Все было очень вежливо, корректно, без всякого насилия», — делится впечатлениями телеведущий.

Но, несмотря на вежливость сотрудников украинских спецслужб, осадок остался.