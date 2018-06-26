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11:59   26 Июня 2018
Россия

Задержанный на Украине журналист Примаков: Жаль людей, которые так ведут себя

Задержанный на Украине журналист Примаков: Жаль людей, которые так ведут себя

Российского журналиста не пустили на конференцию ОБСЕ по защите свободы прессы, которая проходит в Киеве.

Автор и ведущий программы «Международное обозрение» на канале «Россия-24» Евгений Примаков должен был участвовать в международной конференции по защите свободы прессы, которую организовала ОБСЕ на Украине. Но, прилетев в аэропорт Борисполь, узнал, что его объявили угрозой нацбезопасности Украины. 

«Я сейчас нахожусь в аэропорту, жду рейса на Минск, который будет в 20.00. Прямых рейсов до Москвы нет. Паспорт обещали мне вернуть перед самым вылетом», — сообщил  журналист корреспонденту ИА «Политика Сегодня».

По словам Примакова, организаторы из ОБСЕ подтверждали его участие в экспертной конференции по свободе СМИ. 

«Я ехал с адекватными, на мой взгляд, идеями. Хотел предложить коллегам вспомнить старые добрые принципы о свободе печати, слова, о необходимости обеспечения безопасности журналистов, о необходимости освобождения наших арестованных коллег. Но, видимо, адекватность и есть самая большая угроза для украинцев. Потому что их зона комфорта — это война, конфликт, конфронтация, звериный оскал кровавого российского империализма», — рассказывает Примаков.

Журналиста остановили на пограничном контроле, под конвоем отвели в «специальную комнатку», где сообщили, что он не может въехать на территорию страны, так как является угрозой национальной безопасности. 

«После  этого я подписал бумагу, что мне все объяснили и два человека в камуфляже сопроводили меня в зал ожидания. Все было очень вежливо, корректно, без всякого насилия», — делится впечатлениями телеведущий. 

Но, несмотря на вежливость сотрудников украинских спецслужб, осадок остался. 

«Какие ощущения? Сожаление, жалость к людям, которые ведут себя так глупо, по- детски, безответственно, к организаторам мероприятия. Люди старательно обрывают все попытки диалога. Конечно, есть адекватные люди среди украинских коллег и в политике, в общественных организациях. Но  музыку заказывают не они, а какой- то полный неадекват», — сказал Примаков.    

 

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Автор: Мария Владимирова
#россия #украина #политика #борисполь #евгений примаков #россия-24
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