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11:04   26 Июня 2018
Россия

Сельскую школу на Алтае отремонтируют после жалобы на «Прямую линию»

Сельскую школу на Алтае отремонтируют после жалобы на «Прямую линию»

Президент России Владимир Путин во вторник поручил принять меры по обеспечению функционирования школы в селе Старая Суртайка в Алтайском крае.

Жители села на Алтае в ходе «Прямой линии» попросили российского лидера воспрепятствовать закрытию малокомплектной школы, где обучаются 47 человек. В то же время врио губернатора региона Виктор Томенко объяснил Путину, что учебное заведение является филиалом, о его закрытии никто не думает. Тем не менее есть вопросы по его укомплектованию.

Путин 26 июня, раздавая поручения по итогам «Прямой линии», распорядился обеспечить школу необходимыми педагогическими кадрами. Кроме того, предоставить заведению новый автобус, который бы доставлял учащихся из населенных пунктов Мост-Иша и Новая Суртайка, и отремонтировать здание школы.

Выполнить поручение нужно до 15 августа текущего года. Ответственными за него назначены министр просвещения России Ольга Васильева и врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко.

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Автор: Юлия Халус
#россия #путин #общество #алтай #школа #прямая линия
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