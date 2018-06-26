Министр обороны Японии обсудит с главой Пентагона ситуацию с КНДР

Главы минобороны Японии и США обсудят сотрудничество с Китаем и Южной Кореей в русле событий, разворачивающихся в Северной Корее. Об этом рассказал глава оборонного ведомства Японии Ицунори Онодэра.

Встреча запланирована на 29 июня. Онодэра подчеркнул, что и для Токио, и для Вашингтона большой интерес представляет проблема Северной Кореи. Глава Пентагона Джеймс Мэттис намерен обсудить все острые вопросы с Китаем и Южной Кореей.

Японский министр предположил, что его американский коллега приедет в Японию после того, как обговорит все с представителями Пекина и Сеула.

«Думаю, в этой ситуации есть большой смысл в японо-американской встрече», — добавил Онодэра.

Глава военного ведомства отметил, что в отношении КНДР «оборонные и дипломатические ведомства Японии и США настаивают на полном, проверяемом и необратимом» отказе ее от ядерного оружия.