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10:55   26 Июня 2018
Весь мир

Министр обороны Японии обсудит с главой Пентагона ситуацию с КНДР

Министр обороны Японии обсудит с главой Пентагона ситуацию с КНДР

Главы минобороны Японии и США обсудят сотрудничество с Китаем и Южной Кореей в русле событий, разворачивающихся в Северной Корее. Об этом рассказал глава оборонного ведомства Японии Ицунори Онодэра.

Встреча запланирована на 29 июня. Онодэра подчеркнул, что и для Токио, и для Вашингтона большой интерес представляет проблема Северной Кореи. Глава Пентагона Джеймс Мэттис намерен обсудить все острые вопросы с Китаем и Южной Кореей. 

Японский министр предположил, что его американский коллега приедет в Японию после того, как обговорит все с представителями Пекина и Сеула.

«Думаю, в этой ситуации есть большой смысл в японо-американской встрече», — добавил Онодэра.

Глава военного ведомства отметил, что в отношении КНДР «оборонные и дипломатические ведомства Японии и США настаивают на полном, проверяемом и необратимом» отказе ее от ядерного оружия.

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Автор: Виктория Разумовская
#япония #китай #южная корея #онодэра
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