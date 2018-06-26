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10:46   26 Июня 2018
Весь мир

Киноакадемия США пополнится россиянами

Киноакадемия США пополнится россиянами

Сценариста Олега Негина, композитора Софию Губайдулину, оператора Михаила Кричмана и монтажера Анну Масс пригласили присоединиться к американской киноакадемии.

Об этом свидетельствует опубликованный в понедельник список новых членов академии кинематографических искусств и наук США. Всего в этом году к американским киноакадемикам присоединились 928 деятелей кино из 59 стран мира.

Композитора Софию Губайдулину, проживающую в Германии, но сохраняющую российское гражданство пригласили пополнить ряды киноакадемии США за музыку к фильмам «Вертикаль» (1967) и «Мария – королева Шотландии» (2013). В то же время Масс, Негин и Кричман отличились участием в создании картин Андрея Звягинцева «Левиафан» и «Нелюбовь».

Оператора Михаила Кричмана за обе картины номинировали на премии «Золотой орел» и «Ника». В свою очередь Негин за сценарий к «Левиафану» удостоился приза Каннского кинофестиваля, а «Нелюбовь» принесла ему премию «Золотой единорог». Анна Масс за «Левиафана» получила «Золотого орла».

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Автор: Юлия Халус
#россия #сша #общество #кино #левиафан #нелюбовь #киноакадемия сша
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