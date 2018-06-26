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Путин распорядился об упрощении порядка выдачи гражданства 

Путин распорядился об упрощении порядка выдачи гражданства 

 Путин поручил правительству Ростовской области помочь беженцам из Донбасса

Путин поручил правительству Ростовской области помочь беженцам из Донбасса

Москалькова приехала в Киев

Москалькова приехала в Киев

 Матиос: По Украине «гуляет» 400 тысяч единиц неучтенного оружия

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10:37   26 Июня 2018
Россия

Путин распорядился об упрощении порядка выдачи гражданства 

Путин распорядился об упрощении порядка выдачи гражданства 

Глава России Владимир Путин поручил разработать и предоставить предложения по данному вопросу зарубежным экспертам.

На официальном сайте Кремля уже опубликована информация об упрощении процедуры получения российского гражданства, в сообщении говорится, что проектом будут заниматься иностранные специалисты. 

Также к работе привлечены МВД, МИД, Минэкономики, а также Миннауки и высшего образования. Ведомства должны скоординированные предложения упрощения порядка получения российского гражданства.

Процедура станет проще для ряда лиц, в которых заинтересована российская экономика.

Согласно распоряжению президента пакет документов должен быть составлен до 20 декабря 2018 года. Президент возложил ответственность за выполнение проекта на глав привлеченных к разработке министерств.

 

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Автор: Екатерина Розина
#россия #путин #политика #гражданство рф
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