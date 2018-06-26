Путин распорядился об упрощении порядка выдачи гражданства 

Глава России Владимир Путин поручил разработать и предоставить предложения по данному вопросу зарубежным экспертам.

На официальном сайте Кремля уже опубликована информация об упрощении процедуры получения российского гражданства, в сообщении говорится, что проектом будут заниматься иностранные специалисты.

Также к работе привлечены МВД, МИД, Минэкономики, а также Миннауки и высшего образования. Ведомства должны скоординированные предложения упрощения порядка получения российского гражданства.

Процедура станет проще для ряда лиц, в которых заинтересована российская экономика.

Согласно распоряжению президента пакет документов должен быть составлен до 20 декабря 2018 года. Президент возложил ответственность за выполнение проекта на глав привлеченных к разработке министерств.