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Спецпрокурор США Мюллер незаконно занял пост — юристы
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 Спецпрокурор США Мюллер незаконно занял пост — юристы

Спецпрокурор США Мюллер незаконно занял пост — юристы
10:55   26 Июня 2018
Весь мир

Спецпрокурор США Мюллер незаконно занял пост — юристы

Спецпрокурор США Мюллер незаконно занял пост — юристы

Юристы из российской компании Concord Management and Consulting, которую необоснованно обвинили во вмешательстве в американские выборы, заявили, что спецпрокурор Роберт Мюллер назначен незаконно.

Для этого они представили данные, подтверждающие информацию. Юристы считают, что Мюллер не имеет права представлять Вашингтон в расследовании дела о мнимом «вмешательстве». 

Газета The Washington Post пишет, что назначения спецпрокурором Мюллер работал частным адвокатом, не влияя на судебную систему Соединенных Штатов. Решение о назначении специального прокурора может вынести только генеральный при условии, что его поддержит весь Конгресс США. Процедура используется только при рассмотрении решения о так называемом «низшем должностном лице».

Генпрокурор в этот раз решил не участвовать в деле, поэтому Мюллера назначил заместитель главы минюста США Род Дж. Розенштейн. На мнение конгрессменов так же не посмотрели.

Спецпрокурор США Мюллер незаконно занял пост — юристы

Но в законодательстве США есть и другой вариант назначения спецпрокурора: если этого человека рассматривать как «высшее должностное лицо», то решение принять под силу главе государства, опять же, при полной поддержке сенаторов. Но даже при таком раскладе кандидатура Мюллера назначена незаконно, поскольку ни президент Дональд Трамп, ни Сенат соответствующего решения не выносили. Как результат, ни один из возможных путей по назначению Мюллера спецпрокурором не был соблюден в полной мере, отмечает ФАН.

Юристы подчеркнули, что для назначения нужно соблюсти условия, прописанные в «Правилах о спецпрокуроре». В документе прописаны три пункта, согласно которым дело попадает под юрисдикцию спецпрокурора, а не рядового служащего американской генпрокуратуры. Сюда входят: основания для проведения расследования; конфликт интересов у генпрокурора или отделов минюста; дело затрагивает конкретный вопрос.

В Concord Management разобрали все три пункта. Расследование в отношении компании при назначении Мюллера не проводилось и конфликта интересов не было. Также команда спецпрокурора должна рассматривать «связь» российского правительства с предвыборной кампанией Трампа, но вместо этого обвиняет Concord Management.

Спецпрокурор США Мюллер незаконно занял пост — юристы

Первый вывод из этого следующий — Мюллер назначен незаконно. Второй — Белый дом не имел права для передачи расследования в юрисдикцию спецпрокурора.

Важно, что Мюллер — старый друг предшественника Трампа Барака Обамы. Согласно данным ФБР, экс-лидер США лично контролировал расследование «российского дела». Примечательно, что все 16 юристов из команды спецпрокурора состоят в Демократической партии, из-за чего заметна ангажированность проекта.

Трамп еще 18 марта в твиттере жаловался на команду Мюллера. Президент США отметил, что среди юристов — 13 демократов, сторонники Хиллари Клинтон и ни одного члена Республиканской партии.

 

Юристы считают, что работу Мюллера можно рассматривать как попытку демократической партии США подорвать законность результатов президентских выборов 2016 года. После этого они хотят поставить собственного кандидата.

Спецпрокурор США Мюллер незаконно занял пост — юристы

Вашингтон обвинил Москву в «вмешательстве» в выборы два года назад. В США заявили, что Россия якобы повлияла на президентскую кампанию. Расследовать дело поручили Роберту Мюллеру. Позднее спецпрокурор обвинил 13 россиян и три компании из РФ в «сговоре против Вашингтона» и «мошенничестве».

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Автор: Павел Никифоров
#россия #сша #политика #трамп #весь мир #вмешательство в выборы #мюллер
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