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10:26   26 Июня 2018
Россия

Путин поручил кабмину продумать расширение субсидируемых перелетов

Путин поручил кабмину продумать расширение субсидируемых перелетов

Соответствующие предложения президент России Владимир Путин попросил представить до 1 октября текущего года, гласит сообщение на сайте Кремля.

Глава государства в соответствии с итогами «Прямой линии», которая состоялась в этом году 7 июня, поручил правительству страны подготовить ряд предложений по расширению субсидируемых внутренних авиамаршрутов, а также категорий граждан, которые этой услугой могут пользоваться. При необходимости Кабмину также надлежит определить источники дополнительного финансирования.

Прежде всего, речь идет о перелетах с Дальнего Востока в другие регионы России.

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Автор: Юлия Халус
#россия #путин #экономика #перелеты #кабмин #дальний восток
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