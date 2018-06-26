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Путин распорядился об упрощении порядка выдачи гражданства 

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 Путин поручил правительству Ростовской области помочь беженцам из Донбасса

Путин поручил правительству Ростовской области помочь беженцам из Донбасса

Москалькова приехала в Киев

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10:28   26 Июня 2018
Россия

Путин поручил правительству Ростовской области помочь беженцам из Донбасса

Путин поручил правительству Ростовской области помочь беженцам из Донбасса

Лидер России Владимир Путин поручил властям Ростовской области помочь обустроиться людям, которые переехали сюда из-за конфликта на юго-востоке Украины.

Речь об этом зашла еще на прямой линии, когда президенту рассказали о проблемах при получении гражданства РФ семьи, которые переехали в Ростовскую область из Донецка и Луганска. После этого с беженцами лично встретился глава региона.

Поручение необходимо выполнить до 1 сентября 2018 года. Ответственным назначен глава Ростовской области Василий Голубев.

Ранее Голубев говорил, что местные власти собираются сформировать инициативу по упрощению получения российского гражданства для таких людей и выйти с ней на федеральный уровень.

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Автор: Виктория Разумовская
#путин #донбасс #украина #беженцы #ростовская область
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