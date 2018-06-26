Путин поручил правительству Ростовской области помочь беженцам из Донбасса

Лидер России Владимир Путин поручил властям Ростовской области помочь обустроиться людям, которые переехали сюда из-за конфликта на юго-востоке Украины.

Речь об этом зашла еще на прямой линии, когда президенту рассказали о проблемах при получении гражданства РФ семьи, которые переехали в Ростовскую область из Донецка и Луганска. После этого с беженцами лично встретился глава региона.

Поручение необходимо выполнить до 1 сентября 2018 года. Ответственным назначен глава Ростовской области Василий Голубев.

Ранее Голубев говорил, что местные власти собираются сформировать инициативу по упрощению получения российского гражданства для таких людей и выйти с ней на федеральный уровень.