Роскачество: Требованиям законодательства соответствует 86 процентов российского хлеба

Роскачество обнародовало результаты исследования, которое требовалось Минпромторгом.

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что около 86 процентов хлеба соответствует необходимым требованиям.

Наиболее качественный хлеб производят в Ставрополье, Воронежской и Саратовской областях, сообщает пресс-служба ведомства. Планку повышенного качества также поддерживают в Краснодарском крае и Владимирской области, Ленинградской, Тамбовской и Челябинской областях. Помимо этого отличные результаты показали производители из Тульской, Вологодской, Кировской и Ростовской областей, а также Петербург и Пермский край.

В перечисленных выше регионах Роскачество не выявило ни единого нарушения.

Однако в столице обнаружены некоторые недостатки в хлебобулочной продукции. Доля качественного товара в Москве чуть превышает показатель 58 процентов.

В ведомстве сообщили, что результаты проверки превзошли все ожидания. Мантуров отметил, что мониторинг развенчал все мифы потребителей.