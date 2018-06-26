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10:24   26 Июня 2018
Россия

Роскачество: Требованиям законодательства соответствует 86 процентов российского хлеба

Роскачество: Требованиям законодательства соответствует 86 процентов российского хлеба

Роскачество обнародовало результаты исследования, которое требовалось Минпромторгом.

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что около 86 процентов хлеба соответствует необходимым требованиям.

Наиболее качественный хлеб производят в Ставрополье, Воронежской и Саратовской областях, сообщает пресс-служба ведомства. Планку повышенного качества также поддерживают в Краснодарском крае и Владимирской области, Ленинградской, Тамбовской и Челябинской областях. Помимо этого отличные результаты показали производители из Тульской, Вологодской, Кировской и Ростовской областей, а также Петербург и Пермский край. 

В перечисленных выше регионах Роскачество не выявило ни единого нарушения.

Однако в столице обнаружены некоторые недостатки в хлебобулочной продукции. Доля качественного товара в Москве чуть превышает показатель 58 процентов.

В ведомстве сообщили, что результаты проверки превзошли все ожидания. Мантуров отметил, что мониторинг развенчал все мифы потребителей. 

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Автор: Екатерина Розина
#проверка #минпромторг #мантуров #хлеб #роскачество
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