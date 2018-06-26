Путин распорядился субсидировать ставки по ипотеке многодетным семьям до шести процентов

Соответствующее распоряжение глава РФ Владимир Путин отдал по итогам «Прямой линии» от 7 июня.

Указ Кабмину необходимо выполнить до 15 июля текущего года. Поправки нужно внести в соответствующий закон.

«Прямая линия» с Путиным состоялась 7 июня. Эфир длился более четырех часов. Поступило два миллиона обращений.

По итогам передачи глава государства отдал ряд поручений, среди которых: мониторинг цен на авиабилеты, упрощение порядка получения вида на жительство для иностранцев, помощь беженцам Донбасса.