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Путин распорядился об упрощении порядка выдачи гражданства 

Путин распорядился об упрощении порядка выдачи гражданства 

 Путин поручил правительству Ростовской области помочь беженцам из Донбасса

Путин поручил правительству Ростовской области помочь беженцам из Донбасса

Москалькова приехала в Киев

Москалькова приехала в Киев

 Матиос: По Украине «гуляет» 400 тысяч единиц неучтенного оружия

Матиос: По Украине «гуляет» 400 тысяч единиц неучтенного оружия
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10:03   26 Июня 2018
Россия

Путин распорядился субсидировать ставки по ипотеке многодетным семьям до шести процентов

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Соответствующее распоряжение глава РФ Владимир Путин отдал по итогам «Прямой линии» от 7 июня.

Указ Кабмину необходимо выполнить до 15 июля текущего года. Поправки нужно внести в соответствующий закон.

«Прямая линия» с Путиным состоялась 7 июня. Эфир длился более четырех часов. Поступило два миллиона обращений.

По итогам передачи глава государства отдал ряд поручений, среди которых: мониторинг цен на авиабилеты, упрощение порядка получения вида на жительство для иностранцев, помощь беженцам Донбасса.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #путин #политика #ипотека #прямая линия #субсидии по ипотеке
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