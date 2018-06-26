Путин: Инфраструктуру ЧМ-2018 следует эффективно использовать в дальнейшем

Российский лидер поручил кабмину обеспечить совместно с местными властями и Российским футбольным союзом (РФС) эффективное использование инфраструктуры чемпионата мира по футболу в дальнейшем.

Иными словами, президент приказал сформировать инфраструктуру для занятий спортом и физической культурой на основе того, что было построено к ЧМ-2018. Объекты необходимо использовать в том числе для развития детского и юношеского спорта. На базе возведенных к мундиалю строений следует организовать детские футбольные центры, сформировать команды. Также необходимо обеспечить им участие в крупных соревнованиях.

До 15 августа правительству необходимо предоставить доклад.