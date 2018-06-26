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9:57   26 Июня 2018
Россия

Путин поручил Кабмину обеспечить дальнейший рост зарплат бюджетников

Путин поручил Кабмину обеспечить дальнейший рост зарплат бюджетников

Соответствующие предложения президент России поручил подготовить до 15 августа текущего года, гласит сообщение, опубликованное на сайте Кремля.

Российский лидер Владимир Путин по итогам «Прямой линии», которая состоялась 7 июня, дал правительству страны ряд поручений. В частности, представить к середине августа предложения по обеспечению дальнейшего роста зарплат работников бюджетной сферы.

Кроме того, глава государства распорядился принять исчерпывающие меры по недопущению снижения достигнутого ранее уровня этих зарплат.

Ответственными за исполнение поручений назначены премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и высшие должностные лица регионов.

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Автор: Юлия Халус
#россия #путин #общество #кабмин #прямая линия
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