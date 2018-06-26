Путин поручил Кабмину обеспечить дальнейший рост зарплат бюджетников

Соответствующие предложения президент России поручил подготовить до 15 августа текущего года, гласит сообщение, опубликованное на сайте Кремля.

Российский лидер Владимир Путин по итогам «Прямой линии», которая состоялась 7 июня, дал правительству страны ряд поручений. В частности, представить к середине августа предложения по обеспечению дальнейшего роста зарплат работников бюджетной сферы.

Кроме того, глава государства распорядился принять исчерпывающие меры по недопущению снижения достигнутого ранее уровня этих зарплат.

Ответственными за исполнение поручений назначены премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и высшие должностные лица регионов.