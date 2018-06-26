Путин поручил упростить порядок получения видов на жительство

Президент России Владимир Путин поручил упростить порядок предоставления вида на жительство для тех иностранцев, кто знает русский язык и кто хочет работать в России. Разрабатывать меры будут МВД и Минтруда.

Об упрощении получения российского гражданства речь зашла еще в ходе прямой линии с президентом. Тогда он и указал, что следует работать в этом направлении.

При необходимости министерства должны представить свои предложения по внесению изменений в российское законодательство.

Срок выполнения поручения — до 31 августа 2018 года. Ответственными стали глава МВД Владимир Колокольцев и министр труда Максим Топилин.