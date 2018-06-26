Президент РФ поручил ФАС проверить цены на авиабилеты
Поручение главы России Владимира Путина по проверке цен на авиатопливо и авиабилеты необходимо для регулирования необснованного роста цен.
По сообщению Кремля, поручение отдано по итогам «Прямой линии» с президентом, которая состоялась 7 июня текущего года.
Ответный доклад необходимо составить до 1 августа. Ответственным назначили главу Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игоря Артемьева.
«Проверить цены для недопущения необоснованного роста», — отмечается в перечне президентских поручений.