Президент РФ поручил ФАС проверить цены на авиабилеты

Поручение главы России Владимира Путина по проверке цен на авиатопливо и авиабилеты необходимо для регулирования необснованного роста цен.

По сообщению Кремля, поручение отдано по итогам «Прямой линии» с президентом, которая состоялась 7 июня текущего года.

Ответный доклад необходимо составить до 1 августа. Ответственным назначили главу Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игоря Артемьева.