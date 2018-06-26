Москалькова приехала в Киев

Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова собирается встретиться с удерживаемыми на Украине российским военным Максимом Одинцовым и экипажем судна «Норд».

Об этом во вторник пишет ТАСС.

Российский омбудсмен приехала в Киев в соответствии с достигнутой ранее договоренностью между президентами РФ и Украины Владимиром Путиным и Петром Порошенко. Москальковой разрешили посетить задержанных на Украине россиян, а уполномоченной по правам человека Украины Людмиле Денисовой - задержанных в России украинцев. Последняя уже посетила Москву.

Максим Одинцов - российский контрактник, которого захватила и незаконно вывезла из Крыма на Украину СБУ. Украинские спецслужбы уверяли, что передадут военному документ об образовании, которое он получал в Незалежной. Сейчас он содержится в киевском СИЗО.

В свою очередь экипаж «Норда» находится на Украине с марта текущего года, когда судно задержали в Азовском море. Российским морякам не дают покинуть страну и вернуться в Крым.