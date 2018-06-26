Мы в соц.сетях:
Путин распорядился об упрощении порядка выдачи гражданства 

Путин распорядился об упрощении порядка выдачи гражданства 

 Путин поручил правительству Ростовской области помочь беженцам из Донбасса

Путин поручил правительству Ростовской области помочь беженцам из Донбасса

Москалькова приехала в Киев

Москалькова приехала в Киев

 Матиос: По Украине «гуляет» 400 тысяч единиц неучтенного оружия

Матиос: По Украине «гуляет» 400 тысяч единиц неучтенного оружия
Фургон протаранил здание газеты De Telegraaf в Амстердаме

Фургон протаранил здание газеты De Telegraaf в Амстердаме

 Вашингтон не исключает демонтаж МКС

Вашингтон не исключает демонтаж МКС
Путин распорядился об упрощении порядка выдачи гражданства 

Путин распорядился об упрощении порядка выдачи гражданства 

 Путин поручил правительству Ростовской области помочь беженцам из Донбасса

Путин поручил правительству Ростовской области помочь беженцам из Донбасса

Москалькова приехала в Киев

Москалькова приехала в Киев

 Матиос: По Украине «гуляет» 400 тысяч единиц неучтенного оружия

Матиос: По Украине «гуляет» 400 тысяч единиц неучтенного оружия
Фургон протаранил здание газеты De Telegraaf в Амстердаме

Фургон протаранил здание газеты De Telegraaf в Амстердаме

 Вашингтон не исключает демонтаж МКС

Вашингтон не исключает демонтаж МКС
9:42   26 Июня 2018
Ближнее зарубежье

Москалькова приехала в Киев

Москалькова приехала в Киев

Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова собирается встретиться с удерживаемыми на Украине российским военным Максимом Одинцовым и экипажем судна «Норд».

Об этом во вторник пишет ТАСС.

Российский омбудсмен приехала в Киев в соответствии с достигнутой ранее договоренностью между президентами РФ и Украины Владимиром Путиным и Петром Порошенко. Москальковой разрешили посетить задержанных на Украине россиян, а уполномоченной по правам человека Украины Людмиле Денисовой - задержанных в России украинцев. Последняя уже посетила Москву.

Максим Одинцов - российский контрактник, которого захватила и незаконно вывезла из Крыма на Украину СБУ. Украинские спецслужбы уверяли, что передадут военному документ об образовании, которое он получал в Незалежной. Сейчас он содержится в киевском СИЗО.

В свою очередь экипаж «Норда» находится на Украине с марта текущего года, когда судно задержали в Азовском море. Российским морякам не дают покинуть страну и вернуться в Крым.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Халус
#россия #украина #киев #политика #москалькова #норд #одинцов
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Попытка сделать событие из «Партии перемен» осталась попыткой Россия
Попытка сделать событие из «Партии перемен» осталась попыткой
Политологи убеждены, что провалится и затея сделать из нее партию.
17:30   25 Июня 2018
Паспортный контроль в интернете защитит от педофилов Россия

Паспортный контроль в интернете защитит от педофилов

14:11   25 Июня 2018
Яшин солгал и ушел Россия

Яшин солгал и ушел

11:31   25 Июня 2018
Котята ищут дом Россия

Котята ищут дом

11:29   25 Июня 2018
Самое читаемое
ЧМ-2018: британские болельщики приехали в Россию «за мечтой»

ЧМ-2018: британские болельщики приехали в Россию «за мечтой»

 ДНР: Украинские силовики пытались атаковать позиции ополченцев

ДНР: Украинские силовики пытались атаковать позиции ополченцев

 Египетский комментатор умер в прямом эфире во время матча Египет – Саудовская Аравия

Египетский комментатор умер в прямом эфире во время матча Египет – Саудовская Аравия

 Уругвай одержал победу над сборной России со счетом 3:0

Уругвай одержал победу над сборной России со счетом 3:0