Фургон протаранил здание газеты De Telegraaf в Амстердаме

Во вторник утром в здание газеты De Telegraaf в Амстердаме врезался фургон белого цвета. После столкновения машина загорелась. В полиции считают, что водитель мог сделать это преднамеренно.

В издании отметили, что никто не пострадал.

Водителю удалось скрыться, сейчас его разыскивают. В De Telegraaf не уточняют, рассматривается ли версия теракта.

Неделей ранее, по данным газеты, здание в нескольких сотнях метров от редакции De Telegraaf обстреляли из гранатомета. Оно принадлежит журналу Panorama. Во время этого инцидента также никто не пострадал. Подозреваемого в причастности к преступлению мужчину арестовали для дальнейших разбирательств.