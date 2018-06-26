Вашингтон не исключает демонтаж МКС

План американского правительства по прекращению финансирования Международной космической станции (МКС) делает возможным демонтаж комплекса и сохранение на орбите отдельных его компонентов.

Об этом в интервью еженедельнику Space News директор программы МКС в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Сэм Шимими.

Обнародованный ранее проект федерального бюджета США на 2019 год предполагает прекращение финансирования станции через семь лет. Тем не менее Вашингтон планирует продолжать выделять деньги на систему жизнеобеспечения комплекса и операции по отправке астронавтов в космос.

Шимими рассказал, что США также не исключают демонтаж станции. Сейчас этот вопрос рассматривают специалисты. Тем не менее каких-то конкретных предложений по остановке работы отдельных элементов МКС пока нет.

В настоящий момент намерения Вашингтона заключаются в том, чтобы отдать станцию под ответственность частных компаний. Чтобы они поддерживали жизнедеятельность комплекса.