Мы в соц.сетях:
Путин распорядился об упрощении порядка выдачи гражданства 

Путин распорядился об упрощении порядка выдачи гражданства 

 Путин поручил правительству Ростовской области помочь беженцам из Донбасса

Путин поручил правительству Ростовской области помочь беженцам из Донбасса

Москалькова приехала в Киев

Москалькова приехала в Киев

 Матиос: По Украине «гуляет» 400 тысяч единиц неучтенного оружия

Матиос: По Украине «гуляет» 400 тысяч единиц неучтенного оружия
Фургон протаранил здание газеты De Telegraaf в Амстердаме

Фургон протаранил здание газеты De Telegraaf в Амстердаме

 Вашингтон не исключает демонтаж МКС

Вашингтон не исключает демонтаж МКС
Путин распорядился об упрощении порядка выдачи гражданства 

Путин распорядился об упрощении порядка выдачи гражданства 

 Путин поручил правительству Ростовской области помочь беженцам из Донбасса

Путин поручил правительству Ростовской области помочь беженцам из Донбасса

Москалькова приехала в Киев

Москалькова приехала в Киев

 Матиос: По Украине «гуляет» 400 тысяч единиц неучтенного оружия

Матиос: По Украине «гуляет» 400 тысяч единиц неучтенного оружия
Фургон протаранил здание газеты De Telegraaf в Амстердаме

Фургон протаранил здание газеты De Telegraaf в Амстердаме

 Вашингтон не исключает демонтаж МКС

Вашингтон не исключает демонтаж МКС
9:11   26 Июня 2018
Весь мир

Абэ: Пока рано говорить о том, кто оплатит расходы по денуклеаризации КНДР

Абэ: Пока рано говорить о том, кто оплатит расходы по денуклеаризации КНДР

Японский премьер-министр Синдзо Абэ, выступая на совещании парламентского комитета, отметил, что важно достичь результатов в ядерном разоружении Корейского полуострова.

Политик напомнил, что Токио возьмет часть расходов на себя, но еще не время решать, какое из государств заплатит за денуклеаризацию региона. Сейчас важно, чтобы страны объединились для достижения результата в «необратимом разоружении» Северной Кореи. Слова политика привел телеканал NHK.

Абэ также коснулся возможной разработки природных ресурсов Пхеньяном, если со страны снимут санкции. Премьер Японии считает, что этой сферой интересуются Россия и Китай, но оба государства также ориентируются на Собвез ООН. Согласно резолюциям ведомства, из КНДР запрещено вывозить основные виды природных ресурсов.

Абэ: Пока рано говорить о том, кто оплатит расходы по денуклеаризации КНДР

Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в начале июня провели первую встречу. Политики подписали документ, где Пхеньян подтвердил готовность к полной денуклеаризации. В обмен на это КНДР хочет гарантий безопасности со стороны США.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Павел Никифоров
#сша #кндр #япония #политика #трамп #ким чен ын #весь мир #ябэ
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Попытка сделать событие из «Партии перемен» осталась попыткой Россия
Попытка сделать событие из «Партии перемен» осталась попыткой
Политологи убеждены, что провалится и затея сделать из нее партию.
17:30   25 Июня 2018
Паспортный контроль в интернете защитит от педофилов Россия

Паспортный контроль в интернете защитит от педофилов

14:11   25 Июня 2018
Яшин солгал и ушел Россия

Яшин солгал и ушел

11:31   25 Июня 2018
Котята ищут дом Россия

Котята ищут дом

11:29   25 Июня 2018
Самое читаемое
ЧМ-2018: британские болельщики приехали в Россию «за мечтой»

ЧМ-2018: британские болельщики приехали в Россию «за мечтой»

 ДНР: Украинские силовики пытались атаковать позиции ополченцев

ДНР: Украинские силовики пытались атаковать позиции ополченцев

 Египетский комментатор умер в прямом эфире во время матча Египет – Саудовская Аравия

Египетский комментатор умер в прямом эфире во время матча Египет – Саудовская Аравия

 Уругвай одержал победу над сборной России со счетом 3:0

Уругвай одержал победу над сборной России со счетом 3:0