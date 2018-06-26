Абэ: Пока рано говорить о том, кто оплатит расходы по денуклеаризации КНДР

Японский премьер-министр Синдзо Абэ, выступая на совещании парламентского комитета, отметил, что важно достичь результатов в ядерном разоружении Корейского полуострова.

Политик напомнил, что Токио возьмет часть расходов на себя, но еще не время решать, какое из государств заплатит за денуклеаризацию региона. Сейчас важно, чтобы страны объединились для достижения результата в «необратимом разоружении» Северной Кореи. Слова политика привел телеканал NHK.

Абэ также коснулся возможной разработки природных ресурсов Пхеньяном, если со страны снимут санкции. Премьер Японии считает, что этой сферой интересуются Россия и Китай, но оба государства также ориентируются на Собвез ООН. Согласно резолюциям ведомства, из КНДР запрещено вывозить основные виды природных ресурсов.

Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в начале июня провели первую встречу. Политики подписали документ, где Пхеньян подтвердил готовность к полной денуклеаризации. В обмен на это КНДР хочет гарантий безопасности со стороны США.